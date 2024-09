Un malore dal dentista Ragazza muore a 23 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) E’ morta lache, giovedì pomeriggio, aveva accusato unin uno studio dentistico. Gaia Pagliuca, 23, si è spenta al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stata ricoverata d’urgenza; trasportata, viste le condizioni disperate, con l’elisoccorso. Il decesso ha provocato forte emozione nel comprensorio assisano-bastiolo. Originaria di Roma, daa Bastia Umbra, insieme alla mamma, scomparsa prematuramente qualche tempo fa, al padre e al fratello. Ad Assisi aveva frequentato le scuole, Convitto Nazionale e prima il Liceo Properzio, poi l’Università a Roma; ora abitava con la famiglia a Santa Maria degli Angeli. Disposta l’autopsia per comprendere le cause del decesso; possibile l’apertura di un procedimento per valutare eventuali responsabilità. I carabinieri già giovedì avevano avvisato la magistratura.