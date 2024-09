Truffe romantiche via chat | la trappola dell’illusione d’amore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024) La promessa di un appuntamento, di una conoscenza e di una possibile frequentazione, fino all’illusione di una storia: è questo il modus operandi di una tipologia dichiamate “”. Ma di romantico c’è poco o nulla perché le ignare vittime cadono nellaproprio nel momento in cui pensano di potersi fidare della persona che si trova dall’altra parte dello schermo. Facendo leva sui sentimenti delle persone, infatti, i cybercriminali “si fingono persone che non sono (personaggi famosi, nobili, professionisti affermati, militari di stanza in paesi a rischio) e riescono a far presa su utenti attentamente studiati“, spiega il Commissariato di PS Online – Italia. Inizia così il primo contatto virtuale: si accaparrano la loro fiducia, poi arriva la richiesta di soldi.