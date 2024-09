L’Inter anti Stella Rossa con novità | verso un attacco rivoluzionato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Simone Inzaghi cambierà tanto in vista del match tra Inter e. Attesi diversi cambi, Thuram non sarà titolare domani a San Siro. CAMBI – Domaniritorna in campo in Champions League per ottenere i primi tre punti contro la. Simone Inzaghi, visto il calendario fitto, cambierà diversi interpreti rispetto all’undici contro l’Udinese. Dall’allenamento odierno, diverse: in primis quella legata a Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, quasi certamente partirà dalla panchina. Il ballottaggio in avè tra Lautaro Martinez e Marko Arnautovic per affiancare Mehdi Taremi. Al momento, secondo Sport Mediaset, è in vantaggio l’attaccante austriaco. Poi altreattese in altre zone del campo.