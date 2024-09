La rabbia di Elettra Lamborghini per un’accusa gravissima e infondata | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 30 settembre 2024)? La cantante è stata accusata di evasione fiscale e ha deciso di rispondere pubblicamente mettendo a tacere le malelingue. A quanto pare non ci sarebbe nulla di vero nelle accuse per evasione fiscale di, come conferma lei stessa. Le voci parlavano di una cifra pari a 1.075.373 di euro, ovviamente non dichiarata. Gli anni a cui si fa riferimento sono il 2021 e il 2022. Maha riferito la diretta interessata?si è scagionata subito dalle accuse con queste parole: “Io e la società a me riferita abbiamo sempre fatturato e dichiarato annualmente. Le verifiche fiscali sono abituali e il mio commercialista ne è ovviamente sempre al corrente”.