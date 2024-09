La morte di Nasrallah è un punto di svolta per Israele | ora si apre la strada a una sfida con l’Iran

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il colpo più forte cheha inferto a Hezbollah con l’assassinio del segretario generale Hassane di alcuni leader di alto rango, segna implicitamente una fase più ampia di confronto trae Hezbollah, erapidamente laa unadiretta con. Questo attacco, avvenuto in concomitanza con il discorso di Netanyahu alle Nazioni Unite, rappresenta un nuovodiper i conflitti che da un anno si susseguono nella regione.ha tradotto questo cambiamento in azioni pericolose, come il bombardamento delle periferie meridionali di Beirut e l’annuncio che nessun aereo iraniano o iracheno avrebbe più potuto atterrare all’aeroporto di Beirut. Questo suggerisce cheha iniziato a svuotare le roccaforti geografiche di Hezbollah a Beirut, dopo aver colpito i villaggi del sud del Libano.