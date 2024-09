Inchiesta ultras Fedez non indagato in rapporti con il capo curva rossonero Lucci per portare la sua bevanda dentro lo stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dall’che ha coinvolto le curve milanesi che ha portato anche all’arresto del suo bodyguard Cristian Rosiello, emerge “il rapporto tra Lucia Federico Leonardo (in arte)”, che non risulta, “eLuca”,ultrà milanista e destinatario di ordinanza in carcere, e “con il gruppo di tifosi a questo facenti”. Dall’ordinanza del gip Domenico Santoro vengono infatti a galla intercettazioni di una richiesta disu un “suo intervento per avere la possibilità di somministrare” unasponsorizzata dal cantante “all’interno delloMeazza”.(non) incon il“perla sualo” SportFace.