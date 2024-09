Guardiano dello zoo sbranato a morte da un leone davanti ai visitatori sconvolti | cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Stava dando da mangiare a unal Wildlife Park della Biblioteca Presidenziale ad Abeokuta, in Nigeria, quando l’animale l’ha. Babaji Daule, 35 anni, stava mostrando la routine di alimentazione del grande felino quando è stato aggreditoai. “Ilzoo, apparentemente a suo agio con l’animale, ha lasciato il cancello di sicurezza aperto e ha iniziato a dare da mangiare al grande felino, che però lo ha attaccato” si legge in una nota del Wildlife Park della Biblioteca Presidenziale Olusegun Obasanjo riportata dalla BBC. Il portavoce della polizia locale, Omolola Odutola, ha dichiarato che ilè stato abbattuto per “prevenire ulteriori mutilazioni del corpo” e ha aggiunto che ilè stato dichiarato morto intorno alle 7:40 di sabato 28 settembre.