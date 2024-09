Empoli un avvio da record in Serie A La ricetta perfetta di mister D’Aversa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Da unall’altro. Lo scorso anno, l’ha ottenuto un’insperata salvezza all’ultima giornata, assicurandosi per la prima volta nella sua storia di disputare laA per quattro stagioni consecutive. È inutile dire, però, che non in molti avrebbero puntato sulla squadra toscana per unancora più dolce, all’inizio della2024-25. Ma Roberto, al primo anno in azzurro, ha inciso in maniera rapida ed evidente sull’, che mai aveva iniziato così bene un campionato nella massima(in 17 partecipazioni). In cinque partite, infatti, gli azzurri non avevano mai raccolto nove punti, né tantomeno erano mai stati al quinto posto, ancora imbattuti insieme a Juventus e Torino. Intensità fisica e lucidità tattica le chiavi.