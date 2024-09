Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024), il centroofche ha trascorso gran partesua carriera post-basket come ambasciatore di questo sport, èdi cancro al cervello all’età di 58, ha annunciato lunedì la NBA., alto 2,18 metri, ha giocato 18 stagioni NBA per i Denver Nuggets , gli Atlanta Hawks , i Philadelphia 76ers , gli allora New Jersey Nets , i New York Knicks e gli Houston Rockets prima di ritirarsi dopo la stagione 2008-09. Il prodotto di Georgetown è stato il miglior giocatore difensivolega quattro volte, ha ottenuto tre selezioni All-NBA e ha giocato in otto All-Star Game. Si classifica 20° nei rimbalzi (12.359) e ha concluso con 3.289 stoppate in carriera, secondo solo a Hakeem Olajuwon (3.830).