Ballando ex concorrente denuncia | Luogo molesto e torture

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non è la prima volta che Giuliana De Sio attaccacon le Stelle, il celebre show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che l'ha vista protagonista nel 2017 tra scandali e infortuni in coppia con Maykel Fonts. In un'intervista rilasciata a La Stampa, l'attrice ha descritto la sua partecipazione come una vera e propria "tortura", un'esperienza che ha segnato profondamente sia il suo fisico che la sua psiche. "È stato un, mi sono sentita umiliata in modo terribile", ha dichiarato senza mezzi termini, rivelando i retroscena di una partecipazione che, a detta sua, si è trasformata in un incubo. La vincitrice di due David di Donatello, ha raccontato di essersi trovata in un "pasticcio da servizio militare", una situazione che ha messo alla prova non solo la sua pazienza, ma anche il suo corpo.