Atp Wta Pechino 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 1 ottobre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il, glie l’didiper quanto riguarda il torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di. Si giocano le semifinali del torneo maschile, con Alcaraz-Medvedev alle 10:00 italiane e la seconda semi non prima delle 13:00. Ma iniziano anche gli ottavi del torneo femminile: si giocano quelli della parte bassa, con un match tra Osaka e Gauff tutto da seguire. CAPITAL GROUP DIAMOND Ore 05:00 – (15) Badosa vs (2) Pegula a seguire – (WC) Zhang vs (23) Frech Non prima delle 10:00 – (3) Medvedev vs (2) Alcaraz Non prima delle 13:00 – (1) Sinner/Lehecka vs (4) Rublev/Bu a seguire – Osaka vs (4) Gauff LOTUS 3°match dalle 05:00 – (Q) Starodubetseva vs (10) Kalinskaya Atp/WtadiSportFace.