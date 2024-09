Vede i carabinieri e abbandona l’arsenale di attrezzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) CASTELRAIMONDOla pattuglia e scappa a piedi per le campagne. Idi Castelraimondo continuano le ricerche, ma intanto hanno trovato un arsenale di arnesi da scasso nell’auto. Un kit fatto ditra cui trapani, smerigliatrice e disturbatore di frequenze. La scorsa notte, i militari della stazione di Castelraimondo, nell’ambito di servizi preventivi hanno individuato una Ford Focus, che era già stata segnalata come veicolo sospetto in uso a pregiudicati dediti a furti. La pattuglia si è avvicinata per controllare, ma alla vista deil’uomo che era fino alla Ford è fuggito repentinamente, facendo perdere le proprie tracce correndo tra le campagne circostanti.