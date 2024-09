Tempesta d' amore trame dal 30 09 al 4 10 | le nozze di Gerry e Shirin

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledicatalizzeranno l'attenzione ad', come segnalano ledal 30 settembre al 4 ottobre 2024. Nel frattempo, Leander si renderà conto della sofferenza di Eleni, dopo le accuse che gli ha rivolto l'infermiera. Il giovane medico, così, comunicherà alla sua amata che intende troncare la loro relazione. Robert, invece, non potrà occuparsi del catering per il matrimonio die Greta si offrirà volontaria. A quel punto, Noah si offrirà di aiutarla in cucina, ma la ragazza spiegherà al suo ex di voler mantenere le distanze. In seguito, André non riuscirà a credere che Werner non abbia intenzione di perdonarlo per aver manipolato il curriculum di Greta. Lo chef, così, avrà paura che non rivedrà mai più il fratello dopo il suo trasferimento in Sudafrica, e cercherà di riappacificarsi con lui con un regalo molto speciale.