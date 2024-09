Spazio una vetrina internazionale per il Museo di Scienze planetarie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024)per ilItaliano di, invitato dall’Agenzia Spaziale Europea a partecipare all’Esa open days, un evento che nella cornice della “Notte europea dei ricercatori” attrae a Roma aziende e gruppi di ricerca internazionali nel campo delle. "La partecipazione delpratese alla notte in cui Esrin, l’Istituto europeo per la ricerca spaziale dell’Esa, apre le sue porte al mondo della ricerca spaziale è l’ennesima conferma per una struttura unica in Italia, che ospita la più grande collezione di meteoriti e rocce da impatto del nostro paese – sottolinea il direttore della Fondazione Parsec Marco Morelli – La collaborazione ormai pluriennale e sempre più stringente con Esa apre nuove prospettive per il futuro dele dell’attenzione allenella nostra città".