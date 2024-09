Quando a Glauco Mauri venne l’idea di fare l’attore

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 29 settembre 2024), “profeta” anche in patria! Pesaro lo ha accolto per il suo spettacolo al teatro Rossini con affetto e grande ammirazione. Tempo addietro lo ha proclamato cittadino onorario. Il Cesma (Centro Studi Marche di Roma) gli ha attribuito il titolo di “Marchigiano dell’anno”, il Sodalizio dei Piceni, la più antica e rinomata istituzione marchigiana della capitale, che ha finanziato, tra l’altro, gli studi universitari di tanti giovani, lo ha insignito del “Premio Picenum” (Pergamena e una artistica opera dello scultore Mastroianni). Mi trovavo a ricoprire il ruolo di presidente della apposita commissione istruttoria di tale storica Fondazione picena e ne proposi la assegnazione del riconoscimento. In anni precedenti, nel settore dell’arte scenica, erano stati insigniti anche Virna Lisi (Ancona) e Dante Ferretti (Macerata).