Manuel Bortuzzo ecco tutte le ex fidanzate da Martina Rossi a Ilenia Caccavale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024), una delle exera al fianco dell’atleta quando nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2019 veniva ferito durante una sparatoria avvenuta ad Ostia Oggi il vincitore della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, sarà ospite di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5., classe 2003, è la ragazza con la qualeaveva una storia ed una passione in comune, quella del nuoto. Il 2 febbraio i due fidanzati si trovavano ad Ostia quandoviene coinvolto in una sparatoria.