Il Dramma di Paola Caruso | Il Pubblico Protesta!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 29 settembre 2024)torna a Verissimo per parlare del suo onnipresente, La tv del dolore continua a fare spettacolo. Ecco che cosa è accaduto! Ancora una volta,è tornata a Verissimo per raccontare ilche sta vivendo a causa della grave situazione clinica di suo figlio, Michele, di soli 5 anni. Silvia Toffanin l’ha accolta in studio, dove la showgirl, in lacrime, ha condiviso la sua storia, segnando un ennesimo momento di forte emotività televisiva. Il noto programma di Canale 5 si è fatto ancora una volta cassa di risonanza per un tipo di televisione che sembra puntare più sul dolore che sulla riflessione. Ma su questo aspetto torneremo a breve.ha esordito con le parole: “Barcollo ma non mollo, è il mio motto da sempre”, rivelando la sua forza di madre nonostante le avversità.