Calcio femminile | Chiellini la prima icona del calcio a investire nel calcio femminile

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 00:19:55 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Mercury/13, entità pionieristica nel mondo del, ha annunciato questa settimana un investimento significativo da parte di Giorgio, il famoso ex calciatore italiano. Questo investimento segna un momento storico nello sport in quantodiventa il primo calciatore maschio prominente nel sostenere ilattraverso un gruppo di proprietà multi-club. Lo scorso febbraio Giorgio, dopo la sua esperienza in MLS presso LAFC, ha incontrato Victoire Cogevina Reynal, Co-CEO di Mercury/13, attraverso la sua partecipazione a Common Goal. L’esperienza di Giorgio nel osservare la rapida crescita delnegli Stati Uniti, in particolare l’impatto di squadre come l’Angel City FC, ha ispirato la sua decisione di