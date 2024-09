A 80 anni dalla strage Mattarella con Steinmeier a Marzabotto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Vittime di rastrellamenti, stanate in un territorio relativamente ampio, fatto di piccoli borghi, parrocchie, osterie, empori: molte rimasero sepolte per mesi e solo dopo la fine della guerra si fecero i conti con l'orrore: ladi, perpetrata dalle truppe naziste guidate dal maggiore Walter Reder tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, causò la morte di 770 civili tra cui donne, bambini e anziani nei territori tra i comuni di, Grizzana Morandi e Monzuno, nell'Appennino bolognese. Ladi Monte Sole, spesso chiamata ladi, viene oggi ricordata come l'eccidio più efferato e di più vaste proporzioni contro la popolazione civile che si è avuto nell'Europa Occidentale durante la seconda guerra mondiale.