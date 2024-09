Venezia turista cade nella laguna e viene travolta dalle acque ma il titolare di una pizzeria si tuffa e la salva

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024) Una giovane madre francese è statata per un pelo alo scorso giovedì 26 settembre intorno alle 15.30, nei pressi della Giudecca, dopo essere caduta in acqua mentre cercava di fermare la figlia, avvicinatasi pericolosamente alla riva. La donna, purtroppo, è scivolata ed è stata inghiottitadel canale, senza più tornare a galla. Ma are la situazione è intervenuto Fabio Bognolo,dellaAe Botti alla Palanca, dove la donna stava pranzando con la sua famiglia. Testimone della scena, Bognolo non ha esitato arsi in acqua perrla. «Ero lì, e ho visto la scena e, quando è caduta, ho corso, ma era già sott’acqua. I bimbi stavano urlando, e quindi mi sono buttato», ha raccontato l’uomo a Il Gazzettino.