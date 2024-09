The Rugby Championship 2024 gli All Blacks battono l’Australia nettamente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è appena conclusa allo Sky Stadium di Wellington la sfida tra Nuova Zelanda e Australia, valevole per la sesta e ultima giornata della The. Match che non aveva più nulla da dire per il titolo, ma sfida tra due squadre che stanno vivendo un momento non facile e che avevano bisogno di vincere a tutti i costi. Ecco come è andata. Partenza subito scintillante e ricca di errori, con i Wallabies che calciano oltre la difesa neozelandese con Kellaway, Barrett non controlla, ma White arriva troppo veloce e non schiaccia una meta che sembrava già fatta. Insiste, lunghissima azione, fallo degli All, touche sui 5 metri, ancora fallo, australiani chesui 5 metri e, alla fine, è McReight a schiacciare e Wallabies avanti 0-7. Ancora una spettacolare azione degli ospiti, che si involano sul prato di Wellington, ma un brutto passaggio ferma tutto.