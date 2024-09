Quando cambia l’ora a ottobre 2024 e perché lo facciamo ancora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre– L’autunno porta con sé il cambio dellegale: la fine disegna l'inizio dell'ora solare, non solo in Italia, ma anche in Europa. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27, sarà il momento di spostare le lancette dell’orologio indietro, regalandoci sonno extra. La pratica del cambio dell'ora, introdotta in Italia nel 1916, ha una lunga storia legata al risparmio energetico. L'idea originaria era sfruttare al massimo le ore di luce naturale durante i mesi estivi, riducendo il consumo di elettricità. L'ora legale fu adottata in maniera discontinua nel corso del tempo, ma dal 1966 è stata reintrodotta stabilmente. Da qualche anno, in Europa si discute sull’abolizione del cambio dell'ora, in un acceso dibattito tra esigenze energetiche e impatti sulla salute.