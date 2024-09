Pattinaggio artistico Aurora Bacciottini sul tetto del mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) di Lodovico Andreucci L’Olimpia di Colle esuldelcon i pattini. Alla World Cup 2024 di- specialita’ obbligatori la colligiana(nella foto) ha conquistato il podio come prima classificata nella categoria jeunesse. "Non me lo aspettavo – ha affermato in esclusiva a La Nazione –. Ero molto tesa. Una emozione grandissima, sono senza parole. Il primo grazie va alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino ed a tutta la Polisportiva Olimpia che mi ha permesso di raggiungere questo traguardo". Per la prima volta nella storia i campionati deldispecialità obbligatori si stanno svolgendo a Prato. Si tratta della prima volta in assoluto anche per tutta la Toscana. Una grande occasione che non si è fatta scappare la colligiana