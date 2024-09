Nordio | Tolleranza zero verso le violenze ai sanitari pene più severe per i responsabili

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma - Il governo introduce misure più dure contro le aggressioni al personaleo e prevede fondi per potenziare la sicurezza negli ospedali. Le aggressioni contro ie il danneggiamento delle strutturee sono diventate un fenomeno allarmante negli ultimi mesi, spingendo il governo a intervenire con un decreto legge. Tra le misure principali, l'arresto obbligatorio in flagranza o differita (entro 48 ore) per chi compie atti di violenza contro medici e infermieri, conche arrivano fino a cinque anni di reclusione e multe che possono raggiungere i diecimila euro. La legge si estende anche a chi danneggia le strutture ospedaliere, colpendo duramente chi minaccia l’integrità del sistemao.