Mega evento in Medio Oriente Nasrallah ucciso Hezbollah in ginocchio Iran contro Israele?

(Di sabato 28 settembre 2024) “Hassannon potrà più terrorizzare il mondo”. Le Forze armate israeliane (IDF) scelgono una formula diretta, spietatamente perfetta, che in otto parola spiega le ragioni che hanno mosso la scelta militare strategica di eliminare il leader massimo, la guida spirituale di. “Terrorizzare” e poi “il mondo”, termini che servono per dimostrare come la scelta di attaccare il quartiere generale del Partito di Dio libanese, consapevoli delle conseguenze, sia stata fatta per un bene comune globale. E (coincidenza?) la decisone è stata presa dal primo ministro Benjamin Netanyahu appena dopo aver arringato l’Assemblea Generale delle Nazioni Uniti, accusando quel consesso di “moral confusion” a proposito di, che infatti pensa a come farsi giustizia da solo.