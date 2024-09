La lince Luna liberata nella foresta di Tarvisio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 - Orascorrazza felicedi, la giovanefemmina è statadai carabinierili del raggruppamento biodiversità con il supporto del raggruppamento carabinieri Cites e del Servizio per la veterinaria del comando generale. Una liberazione avvenuta nell'ambito del progetto ULyCA (Urgent Lynx Conservation Action - Azioni Urgenti di Conservazione della).troverà Floritroverà subito un compagno, infatti nelle Alpi sudorientali italiane erano monitorati tre maschi di, ma non c'erano femmine. Ad attenderla c'è Flori, il maschio territoriale non imparentato con cui si spera si accoppi per aumentare la diversità genetica dellanell'area.