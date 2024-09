Kabasele | KO con l’Inter? Chi viene a Udine deve capire questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)ha commentato la sconfitta dell’se controper 2-3. Il difensore, autore del gol momentaneo 1-1, però non si dà per vinto.SE SERIA –ripercorre la partita persa oggi cone commenta: «Non possiamo fare errori contro squadre del genere e non si può prendere gol all’inizio e alla fine di un tempo. Però abbiamo mostrato grande spirito e di essere una squadra seria». I nerazzurri hanno trionfato meritatamente, nonostante qualche fatica da evitare nel finale di partita.commenta dopose-Inter AMBIENTE –non ha dubbi sul clima del Bluenergy Stadium: «Sappiamo che allo stadio i tifosi ci danno tanto coraggio, è importante sapere che quando una squadraa fare una partita difficile.