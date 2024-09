Federica Nargi chi è il marito Alessandro Matri | Sono gelosissima di lui

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024)siraccontati qualche anno fa in un’intervista al Corriere della Sera. Insieme dal 2009, parlano del loro amore che dura da 15 anni, delle loro figlie – Sofia e Beatrice, di sei e tre anni – della loro quotidianità e delmonio.e la gelosia estrema per ilDel primo incontro tra, la modella racconta: “Ci siamo conosciuti in discoteca a Milano. Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto”. Il calciatore aggiunge: “Poi mi ha chiamato dal fisso e ho preso a telefonarle a tutte le ore”. “La prima volta che l’ho invitato a cena, non sapendo cucinare, gli ho dato di secondo i sofficini. Ma non ci siamo più lasciati”, dice