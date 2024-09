Agrigento cade dal balcone mentre taglia una siepe | morto Angelo Castellana ex presidente dell’Asp

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Un tragico incidente si è verificato nel centro di, dove, un medico in pensione di 71 anni, ha perso la vita dopo una caduta daldella sua abitazione. L’uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione,ndo alcune siepi, quando è precipitato. Il dramma improvviso si è consumato nel pomeriggio, in un cortile situato nei pressi di via Giacomo Matteotti, nel quartiere di Piano Sanzo.Leggi anche: Chiara Petrolini, svolta sul suo passato: era stata violentata La vittima, un ex dirigente di medicina legale e fiscale, aveva lavorato per anni presso l’Azienda sanitaria provinciale di. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, gli operatori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del medico.