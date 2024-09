Rocco e Rosa morti insieme in casa | lei affetta da demenza senile non ha capito cosa stava accadendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) La coppia di coniugiè stata rinvenuta senza vita nella loro abitazione a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, sei giorni fa. Ieri 26 settembre, la Procura di Lagonegro ha dato il via libera al dissequestro delle loro salme, e il giorno dopo si sono svolti i funerali. L’autopsia, effettuata nei giorni scorsi dal medico legale, aveva già fornito alcuni elementi, ma il magistrato ha chiesto ulteriori analisi per fare chiarezza sulle circostanze del decesso degli anziani.Leggi anche: Arriva la “cometa del secolo”: sarà visibile dal 9 ottobre Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, quando sono stati scoperti, il corpo diSperanza, di 79 anni, era già in fase avanzata di decomposizione, mentre la moglieLoguercio, di 85 anni, sarebbe deceduta alcuni giorni dopo. Il cadavere diè stato trovato vicino all’ingresso del pollaio.