Quasi 30 anni di MEI tutto pronto a Faenza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Questa mattina alle 11:30 circa, presso il Palazzo della Regione Emilia-Romagna e trasmessa in streaming, si è tenuta la presentazione alla stampa del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, che festeggia i30con un grande evento che si terrà adal 4 al 6 ottobre. Questo appuntamento rappresenta un momento fondamentale per il mondo della musica indipendente italiana e offre un’ottima occasione per artisti, etichette e appassionati di incontrarsi e condividere esperienze. Dalla Fiera del Disco alla Galleria della Molinella, alla Notte Bianca dei Deejay e tanti altri imperdibili appuntamenti dai diversi palchi nelle piazze di. Andiamo a conoscere il programma.