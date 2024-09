Psb | spesa primaria netta al 13% nel 2025 16% nel 2026 19% 2027

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (LaPresse) – I tassi di crescita dellaprevisti nel piano strutturale di bilancio sono del 1,3% nel; 1,6% nel; 1,9% nel; 1,7% nel 2028; 1,5% nel 2029; 1,1% nel 2030 e 1,2% nel 2031. E’ quanto si legge in una nota del Mef sull’aggiornamento del piano strutturale di Bilancio, illustrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in Cdm. In particolare, sottolineano da via XX Settembre, il Piano conferma la traiettoria della(nuovo indicatore univoco sottoposto alla sorveglianza della Commissione) che avrà, nei prossimi 7 anni (orizzonte temporale di riferimento), un tasso di crescita medio vicino all’1,5%, compatibile con il profilo stimato dalla Commissione.