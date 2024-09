Mattarella | su migranti no risposte ingannevoli ma ingressi regolari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Berlino, 27 set. (askanews) – Il fenomeno dell’immigrazione sempre più diffuso e massiccio disorienta i cittadini ma per rassicurarli non si possono darefacili e, come fa una certa destra estrema, occorre governarlo con. E’ il ragionamento fatto da Sergio, a Berlino in visita di Stato, per rispondere alla domanda di una cronista tedesca che gli chiede cosa pensi della avanzata elettorale dei partiti di destra in Italia come in Germania. “Non ho titolo per esprimermi sulle forze politiche – è la premessa disempre attento a non travalicare il suo ruolo di garante -, posso fare una considerazione però: il mondo sta cambiando molto, cambiano le forme di lavoro, i modi di comunicare, l’economia, e anche gli strumenti del pensiero.