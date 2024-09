LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Morbidelli vola in apertura di sessione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Sono rimasti pochi piloti in pista con Bezzecchi che si migliora e fa 1:31.067, mentre Alex Marquez sale in top 10 con il tempo di 1:31.478. 9.13 Si avvicina Martin che sale secondo a 0?253 da, mentre terzo c’è Bezzecchi. 9.12 E ancora super Franco! 1:30.673 e miglior tempo finora di questo weekend. 9.11 Sale adesso in decima posizione Bagnaia con un tempo ancora alto: 1:31.701. 9.10 Che rischio per Marc Marquez! Stava per stendersi in curva 10. Ancora il Cabroncito è diciannovesimo e lontano. 9.09 Costanza davvero eccezionale quella di, già al terzo giro sotto il muro dell’1’31”. 9.09 Cancellato intanto il giro a Pedro Acosta,sul traguardo con un fantastico 1:30.935. 9.08 Appena completato il giro, si stende Pedro Acosta in curva 2. 9.07 Ancora Acosta! 1:31.