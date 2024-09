La ’Montagnani’ sold out Terza volta in quattro gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) C’è amore verso questo Modena. Lo dicono le cifre degli spettatori, e anche domenica con la Sampdoria la Montagnani saràout, per lanelle primeinterne di campionato. Un dato che si aggiunge agli oltre seimila abbonati della stagione in corso, che sottolinea in modo inequivocabile l’entusiasmo dei supporter canarini. Si vede poi anche da piccole cose, come l’allenamento a porte aperte che Pierpaolo Bisoli concede settimanalmente. Tornando al botteghino, domenica si supereranno tranquillamente le 10.500 presenze, un dato confortato, va detto, anche da tanti doriani che affronteranno una trasferta certo non lontanissima. Sono state tre sinora lecasalinghe dei gialli, e sinora, in generale, stanno ricalcando nelle presenze i numeri della scorsa stagione, quando la squadra partì molto bene in campionato. Un anno fa si iniziò con gli 8.