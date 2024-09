Firenze spaccata ripresa in diretta | preso il ladro che ruba lo zaino da un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - In manette l'uomo che ieri mattina dopo aver spaccato il finestrino di un'auto si è intrufolato all'interno per poi scappare con unotrovato all'interno dell'abitacolo. L'episodio è stato riinda un cittadino che ha fornito le immagini alla polizia. Per questo è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato un cittadino gambiano di 25 anni con l’accusa di furto aggravato su auto. L’uomo è stato rintracciato al Parco delle Cascine da una volante della Questura che gli ha trovato in spalla unoto da un fuoristrada parcheggiato nei pressi di piazza Vittorio Veneto.