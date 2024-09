Al posto del gabardine di cotone impermeabile arriva un materiale lussuoso e sexy a dominare le tendenze

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non sono unsuper chic da indossare di giorno. Il trench autunno 2024 mette in mostra una nuova faccia delle sue potenzialità stilistiche e punta sulla pelle. Questo classico soprabito si trasforma. E, da capo ideale per la mezza stagione, diventa qualcosa di diverso. Ovvero un capospallae con un’allure misteriosa, a tratti sensuale, sfruttabile sia di giorno che di sera. Grazie a unpregiato, avvolgente e dalla lunga vita. Il trench di pelle è il capo su cui investire per la mezza stagione. Da indossare subito e nei mesi a venire. Sopra abiti, blazer e pantaloni ma anche da stratificare sotto cappotti, pellicce e maxi cardigan di maglia. Il suo punto di forza è infatti il fatto di essere coprente ma sottile.