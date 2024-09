Torino vs Lazio | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I granata per mantenere il primato in classifica, i biancocelesti per ritornare in zona Champions.vssi giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono andati fin’ora ben oltre le loro aspettative con 11 punti in cinque partite e il conseguente primato in classifica, cosa che non accadeva da 47 anni. Nemmeno la delusione patita per l’eliminazione dalla Coppa Italia può scalfire quanto fatto dalla squadro di Vanoli che ha già fermato avversari di caratura superiore come atalanta e Milan. L’obiettivo rimane comunque quello di rientrare in Europa.