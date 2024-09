Sul Cervino con scarpe e pantaloni estivi | salvati in extremis due alpinisti vietnamiti

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Allarme lanciato nelle prime ore del mattino Lunedì mattina, poco dopo le 7, due scalatorihanno contattato i servizi di emergenza, segnalando di essere in gravi difficoltà durante il tentativo di scalare il. Entrambi gli scalatori sono stati colti di sorpresa dalle condizioni meteorologiche in rapido cambiamento, tra cui neve, ghiaccio e fitta nebbia, che hanno reso impossibile per loro proseguire o tornare in sicurezza. Sforzi di salvataggio impegnativi A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i primi tentativi di salvataggio, sia in elicottero che a piedi, non hanno avuto successo. Il maltempo ha reso la visibilità scarsa e la mobilità pericolosa. Tuttavia, entro l’una di pomeriggio, una squadra di soccorso specializzata di Zermatt, composta da tre esperti, è stata trasportata tramite una seggiovia a un’altitudine di circa 2.600 metri.