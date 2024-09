Pestaggio di un giovane tunisino in questura | sei poliziotti vanno a processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – La posizione delle uniche due donne indagate è stata stralciata, con una richiesta di archiviazione. Gli altri seidovranno invece affrontare un, con al centro l’episodio avvenuto il 5 ottobre 2023 in uno dei corridoi dell’Ufficio immigrazione della, in via Montebello. "Ventenne picchiato in” a Milano: il video Quel giorno un 21ennesenza permesso di soggiorno (ora individuato come persona offesa), dopo una discussione è stato colpito con uno schiaffo al volto da uno degli agenti, che poi lo ha afferrato per la testa e lo ha trascinato lungo il corridoio, aiutato dai colleghi, fino a un’area non coperta da telecamere, dove secondo le accuse ilavrebbe subito altre violenze.