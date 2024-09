Myrta Merlino il mini dress asimmetrico per la festa in famiglia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) In questi giorni al centro delle cronache (e delle polemiche) per la confessione in diretta TV da parte di un uomo che ha ucciso la madre,sa cambiare veste e registro, non solo davanti alle telecamere ma anche nella vita privata. In occasione del compleanno del compagno Marco Tardelli ha scelto un abitino total black che è un piccolo manifesto di eleganza. L’abito nero diper il compleanno di Marco Tardelli Su Instagram la conduttrice ha condiviso qualche scatto del compleanno di Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, a cui è legata sentimentalmente dal 2016. #myking lo ha chiamatonegli hashtag del suo post, in cui ha raccontato qualche istante dellain