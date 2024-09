LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | tanti scatti senza costrutto

Leggi tutta la notizia su oasport

LADEIDIDALLE 14.15 10.27 Due atlete italiane sui portano sulla britannica, sono in cinque ad aver formato un gruppetto. 10.26 Ora è un'atleta britannica a tirare il collo al gruppo. 10.25 Ancora Germania che prova a spingere su una rampa in salita. 10.24 Mancano 60 chilometri al traguardo. 10.20 Ora la Germania in testa a tirare. 10.18 In archivio i primi 10 chilometri di corsa. 10.17 Iniziano gli, la tedesca Messane Brautigam prova ad andarsene ma il gruppo fa buona guardia. 10.15 Intanto c'è tanta pioggia sulla corsa. Condizioni estreme. 10.12 Percorsi i primi cinque chilometri di corsa. 10.10 Inizia la cosiddetta selezione da dietro: si staccano atlete di secondo e terzo piano. 10.08 C'è la Germania a fare il ritmo in questa fase. 10.07 Il gruppo è ancora compatto al momento. 10.