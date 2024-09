L’effetto a scuola Iscrizioni a picco tra asili e medie E plessi accorpati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’inverno demografico si è già fatto sentire nelle scuole lombarde, colpendo prima materne e primarie, per poi raggiungere - con un effetto domino - anche lee i primi due anni delle superiori, le uniche a registrare il segno “più“ davanti al numero degli iscritti (+ 1,28% per l’esattezza): ma le quinte che se ne sono andate, diplomandosi, non sono state sostituite da prime altrettanto consistenti (si sono persi 847 iscritti). La popolazione delladell’infanzia (3-6 anni) è scesa di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2020/21, la primaria dell’8,68%; tra i banchi dellesi sono seduti 252.465 alunni (erano 257.216 un autunno fa, sono scesi del 5,8% in cinque anni). Anche se si sono formate meno classi, quest’anno non è stato ristretto l’organico, ma è stato rimodulato in base alle esigenze.