Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 26 settembre

"Le previsioni di oggi 26 settembre 2024", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di oggi 26 settembre 2024: Ariete Balla con i lupi lo diciamo sempre quando il vostro Marte si trova in aspetto contrastante, come ora in Cancro è una quadratura insidiosa, imprevedibile, perché riesce anche a trasformare l'ambiente vicino. Luna è ancora in Cancro, annuncia un nuovo fastidio nel lavoro, causa Mercurio che entra in Bilancia. Scontri con collaboratori e soci, però risveglia l'ambizione di iniziare qualcosa di nuovo. Discutete le eventuali difficoltà nel vostro matrimonio. Toro Se volete far pace con chi siete in conflitto, nel lavoro o in famiglia, approfittate di questa saggia Luna nelle prime ore ancora in Cancro.