Laboratorio ’House of the Future’ festa all’inaugurazione di Ask

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’azienda Ask, con sede in via Soglia a Reggio, ha inaugurato il"House of the Future", tappa del percorso evolutivo della società, specializzata nello sviluppo di tecnologie audio e di connettività all’avanguardia per il settore automotive. "Siamo felici di poter contare su una struttura – ha dichiarato il ceo Alberto Bianchi – che ci permetterà di esplorare nuove frontiere tecnologiche. Il, nella storica sede di Autosonik, è frutto di un progetto di riqualificazione e rinnovo, dimostrando il forte legame di Ask con il territorio e la comunità reggiana. Il nuovocontribuirà a rafforzare la posizione di Ask come leader nel settore". Con "House of the Future" l’azienda conferma l’impegno nel continuare a innovare, "mantenendo al centro la passione e le competenze che l’hanno guidata fin dalla sua fondazione".