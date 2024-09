La Tensione in aumento | Missili Kinzhal russi diretti verso l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’allerta antiaerea in Ucraina dopo il lancio di, mentre il piano di Zelensky incontra scetticismo a Washington L’Aeronautica militare ucraina ha confermato che almeno quattroipersonici, lanciati da un caccia MiG-31K russo, stanno puntandoil territorio ucraino, attivando un allerta antiaerea in tutto il Paese. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform, uno deiè direttola parte occidentale del, mentre gli altri sono in rottaZhytomyr (nordovest), la regione di Chmelnycky (ovest) e la città di Starokostiantyniv, situata anch’essa nella regione di Chmelnycky. Parallelamente, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver conquistato la cittadina di Ukrainsk, nella regione di Donetsk, un’ulteriore escalation nel conflitto in corso.