La squadra è forte Paura di nessuno

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ il direttore generale Francesco Ancarani a parlare di Ancona a pochi giorni dal derby di Senigallia, dopo l’immeritato scivolone interno contro il Chieti. Direttore, l’Ancona domenica avrebbe decisamente meritato di vincere, e invece "Noi abbiamo avuto sette, otto occasioni da gol, il Chieti non ha mai calciato in porta. Fa parte del gioco, una partita che ci deve servire per le prossime. Quando le occasioni le hai poi devi anche segnare. Non pesa tanto il rigore dubbio, se avessimo fatto due gol finiva 2-1. Se giochi tutte le partite come domenica scorsa ne perdi poche". Neanche un’occasione concessa all’avversario. "Perché lac’è, ad oggi ha dimostrato che segue l’allenatore, che ha sposato il suo credo, che è forza nelle gambe, intensità. Merito non solo della difesa.