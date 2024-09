Il bonifico in vostro favore…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 26 settembre 2024) A tutti noi piace ricevere notizia di un rimborso delle tasse, specie quando non ce lo aspettiamo, quasi come un regalo di compleanno inatteso. Il problema è che oggi quel regalo può rivelarsi un boccone avvelenato. Un amico di BUTAC ci ha girato la mail che ha ricevuto: Con la presente, comunichiamo che l’ordine difavore ID ************@******.it di € 520,00 da INPS disposto in data 21/09/2024 è stato regolarmente eseguito sul rapporto N 95030.. Non siamo in grado di effettuare ilperché ci risulta che i dati registrati nel sistema non sono stati aggiornati. N. riferimento INPS-REM-2024/09/04336 Il saldo contabile sarà disponibile solo dopo avere effettuato l’aggiornamento dei dati personali. Per procedere può cliccare sul link sotto indicato per aggiornare e gestire i dati del tuo profilo. Aggiornare e gestire i dati del profilo www.inps.gov.