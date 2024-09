Ho rapito una bimba mentre rapinavo una casa in Algarve | la confessione del pedofilo Brueckner al compagno di cella È Maddie McCann?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il sospettato del casoha confessato il rapimento dellaad undi. I tabloid inglesi si sono scatenati. È bastato che il Daily Mail diffondesse i contenuti di un’udienza di un processo per stupro tenutasi in Germania dove Christian, ilsospettato del rapimento e dell’uccisione di, è stato tirato in ballo dal suodi, ed è venuto giù il mondo. Il detenuto Laurentiu C. avrebbe infatti raccolto ladi Bruckner per poi raccontarla in aula. Secondo l’uomo, il 47enne ha dichiarato di averuna minore “durante un furto con scassoviveva in”. Durante un’udienza nel tribunale regionale di Braunschweig, dove Bruckner è alla sbarra accusato di tre stupri, Laurentiu C. ha poi aggiunto che il sospettato gli avrebbe detto che si trattava di un posto “con una finestra aperta”.