CdS – Vlahovic il nodo da sciogliere

(Di giovedì 26 settembre 2024) 2024-09-26 10:03:06 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: L‘epoca degli stipendi d’oro è finita. Perché alla Juventus hanno capito benissimo che i rossi record degli ultimi sette anni non sono dovuti a questioni di investimento una tantum, cioè di prezzo del cartellino, quanto a costi strutturali che portano alla necessità, stagione dopo stagione, di effettuare plusvalenze estive per aumentare il fatturato. Dopo il Covid quest’ultime si sono praticamente azzerate, in particolare per i calciatori con un ingaggio alto, rendendo insostenibile la situazione.